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İsrailli Bakan'ın Lübnan'da 'Tampon Bölge' Önerisi

İsrail Bakanı Amichai Chikli, Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurulmasını önerdi, tartışmalar şiddetini artırdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:51
İsrailli Bakan'ın Lübnan'da 'Tampon Bölge' Önerisi

İsrail'den Tartışmalı 'Tampon Bölge' Teklifi

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, bu hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Lübnan'ın güneyinde yaşayan insanların bölgeden sürülerek bir 'tampon bölge' oluşturulması gerektiğini savundu.

Lübnan Yönetimi Eleştirildi

Chikli, Lübnan yönetiminin güneydeki egemenliğini sağlamakta yetersiz kaldığını iddia ederek, İsrail ordusunun bu bölgeyi ele geçirmesi gerektiğini ileri sürdü. Yayımladığı haritayla birlikte, İsrail ordusunun kontrolünde bir 'tampon bölge' önerisinde bulundu.

Siyasi Arka Plan

Aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisinin milletvekili olan Chikli, kurmayı önerdiği bu alanda yaşayan Lübnanlıların bölgelerinden sürülmesini de destekliyor. Bu öneri, son günlerde artan İsrail saldırıları ve gerilim ortamında gündeme gelmiş durumda.

Askeri Görüşmeler ve Gelişmeler

Yerel medya, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in, Hizbullah ile artan gerilimden önce düzenlenen bir toplantıda, bu tür bir 'tampon bölge' önerisiyle gündeme geldiğini bildirdi. Bu durum, bölgedeki tansiyonu daha da artırma riski taşıyor.

Chikli'nin açıklamaları, uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açarken, bölgede süregelen çatışmaların derinleşmesine neden olabilir.

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