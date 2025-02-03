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İsrailli Bakan Smotrich, Suudi Arabistan ile Normalleşmeye Karşı Çıktı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suudi Arabistan'la bağımsız Filistin devletinin şart koşulduğu normalleşmeyi reddetti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:48
İsrailli Bakan Smotrich, Suudi Arabistan ile Normalleşmeye Karşı Çıktı

İsrailli Bakan'dan Suudi Arabistan'a Eleştiri

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suudi Arabistan ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını şart koşan bir normalleşmeye karşı olduğunu açıkladı. Smotrich, partisi Yahudi Gücü'nün haftalık olağan toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, bu tür bir koşulu kabul etmeyeceklerini belirtti.

Arap Ülkeleriyle Normalleşmeye Destek

Smotrich, İsrail'in tüm Arap ülkeleriyle normalleşmesini desteklediğini vurgularken, Suudi Arabistan'ın da içinde olduğu normalleşme süreçlerinde Filistin devletinin kurulması şartını kesinlikle reddettiğini ifade etti.

Ben-Gvir'den Saldırılara Dair Açıklama

Ayrıca, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, partisinin grup toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlayacağı hakkında verdiği bilgiyi paylaştı. Ben-Gvir, bölgeye insani yardımların gönderilmeyeceği ve Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçü" teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

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