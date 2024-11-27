İsrailli Bakan Smotrich'ten Ateşkes Savunusu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce karşı çıktığı Lübnan ile ateşkes anlaşması lehinde oy kullanmasını savundu. Smotrich, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ateşkesin İsrail hükümeti için önemli bir sınav olduğunu vurguladı.

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Eğer buna (anlaşma) bağlı kalırsak, İsrail'in güvenliğini sonsuza kadar güçlendireceğiz. Buna bağlı kalacağımıza inandığım için lehinde oy kullandım." ifadelerini kullandı. Bakan, anlaşmanın güvenliğe katkısına vurgu yaparak, ateşkes için yapılan düzeltme taleplerinin kabul edildiğini aktardı.

25 Kasım'da Dini Siyonizm Partisi'nin toplantısında Lübnan ile ateşkese karşı olduğunu belirten Smotrich, "Anlaşma yok (Lübnan'da), eğer imzalanırsa da imzalı bir kağıttan daha büyük bir değere sahip olmayacak. Hizbullah'ı parçaladık ve parçalamaya devam edeceğiz." demişti.

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkes antlaşması, yerel saat ile 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.