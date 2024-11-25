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İsrailli Bakan Smotrich'ten Ateşkese Ret: 'Anlaşma Yok'

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını reddetti ve Gazze'nin işgaline devam edilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:39
İsrailli Bakan Smotrich'ten Ateşkese Ret: 'Anlaşma Yok'

İsrailli Bakan Smotrich'ten Radikal Açıklamalar

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan ile yapılacak her türlü ateşkesi reddetti. Smotrich, Kanal 7 televizyonu ve Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada, "Anlaşma yok (Lübnan'da); eğer imzalanırsa da imzalı bir kağıttan daha büyük bir değere sahip olmayacak." ifadelerini kullandı.

'Hizbullah'ı Parçaladık'

Bakan, aşırı sağcı Dini Siyonizm partisinin toplantısında, Hizbullah'a karşı devam eden savaşımını da vurgulayarak, "Hizbullah'ı parçaladık ve parçalamaya devam edeceğiz." dedi. Smotrich ayrıca, Gazze Şeridi'nde Filistinli nüfusunun iki yıl içinde yarı yarıya azaltılması çağrısında bulundu.

Gazze İle İlgili Açıklamalar

Smotrich, Gazze'yi işgal etme çağrısını sık sık yineleyerek, 18 Kasım'da Hamas'ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya zorlamak için bölgenin "tamamen işgal edilmesi" gerektiğini ifade etti.

Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

Yine de, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan ziyaretinde ateşkese yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasının "yakın olduğunu" söyledi. Ancak, sürecin henüz tam olarak sonuçlanmadığı ve bazı konuların çözümsüz kaldığı belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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