İsrailli Bakan Smotrich'ten Batı Şeria'da 28 Yeni Yerleşim Açıklaması

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'ten Yeni Yerleşim Açıklaması

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 28 yeni yerleşimi tanıdıklarını duyurdu. Smotrich, bu açıklamayı yapmadan önce kabinedeki görevinden "geçici" olarak istifa etti.

Yerleşimlerin Tanınması Hakkında

Geçtiğimiz yıl mevcut hükümetin göreve başlamasından bu yana Filistinlilerin topraklarını gasbetme yoluyla kurulan yerleşimlerin tanınması konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Smotrich, X hesabından paylaştığı görüntülerde, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve ordudan yetkililerle Batı Şeria'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Batı Şeria'da gerçekleştirdikleri turlar ile yerleşimleri desteklemek amacıyla Filistinlilerin inşaatlarını engellemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Smotrich, "1967'den bu yana Batı Şeria'da böyle bir devrim gerçekleştirilmedi." ifadelerini kullandı.

Yerleşimlerin Geliştirilmesi ve Filistinlilere Yönelik Politikalar

Smotrich, "Hükümetimiz kuruluşundan bu yana 28 yeni yerleşimi tanımıştır." diyerek, hükümetin bu konudaki kararlılığını dile getirdi. Geçen yıl Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaatların yıkımında rekor kırıldığını itiraf eden Smotrich, bu durumun yasa dışı yerleşimlerin gelişimi açısından öncelikli hedef olduğunu vurguladı. "Batı Şeria, vatanımızın beşiği, kutsal kitabımızın toprakları. Kalmak için buradayız." diyerek ilhak konusunda mesaj verdi.

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Katz, işgal altındaki topraklardaki yasadışı Yahudi yerleşimcilerin güvenliğini sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ayrıca, Filistinlilerin inşaatları yasadışı yerleşimlere yönelik stratejik bir tehdit oluşturduğunu iddia ederek, bu duruma karşı önlemler alacaklarını açıkladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları

Ateşkes sürecinin ardından, İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskılarını artırdı. Cenin kentine yönelik "Demir Duvar" adı verilen bir operasyon düzenlendi. 21 Ocak'ta başlayan bu operasyon, 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesine kadar genişletildi.

9 Şubat'ta Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılar gerçekleştirilirken, 23 Şubat'ta tanklar ile Batı Şeria'ya girilerek Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlendi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yapılan saldırılarda 168’i çocuk toplam 930 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binin üzerinde kişi yaralandı.