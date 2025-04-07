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İsrailli Bakan Smotrich'ten Gazze Açıklaması: 'Bir Buğday Tanesi Bile Girişine İzin Verilmeyecek'

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'ye yardım girişlerinin durdurulduğunu ve bu durumu değiştirmeyeceklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:31
İsrailli Bakan Smotrich'ten Gazze Açıklaması: 'Bir Buğday Tanesi Bile Girişine İzin Verilmeyecek'

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini engelledikleri Gazze Şeridine "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, İsrail'in yardım girişlerini durdurmasından bu yana büyük bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yardım engelleri nedeniyle, Gazze'de fırınlar bu ayın başından beri ihtiyaç duyulan un ve yakıt sıkıntısından dolayı üretim yapamaz hale geldi.

İsrail basını, ordunun önümüzdeki haftalarda Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin vereceği yönünde haberler ortaya koysa da, Bakan Smotrich buna katılmadığını dile getirdi. Katıldığı bir konferansta, Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda yüzleştiği iddialara yanıt veren Smotrich, "Bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyecek" ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart'ta insani yardım girişlerini durdurmuştu.

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