İsrailli Bakan Smotrich'ten Tartışmalı Sürgün Teklifi: Filistinliler Gazze'den Çıkarılacak mı?

İsrailli Bakan Smotrich, Filistinlilerin Sürgününü Önerdi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesi teklifini hayata geçirmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile işbirliği içinde olduklarını duyurdu. Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin "temizlenmesi" amacıyla bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi önerisine atıfta bulunarak bu konuda çalıştıklarını belirtti.

Filistinlilerin Sürgünü İçin Plan Üzerinde Çalışılıyor

Ynet internet sitesinin haberine göre, Dini Siyonizm Partisi'nin lideri Smotrich, partisinin grup toplantısında bu teklifin ciddiyetle ele alındığını açıkladı. Smotrich, Filistinlilerin göçünü teşvik etmenin sorunun çözümü için tek yol olduğunu ileri sürdü.

Smotrich, Trump'ın "bilge, ölçülü ve gerçekçi" bakış açısının büyük öneme sahip olduğunu savunarak, Filistinlilerin topraklarından çıkarılması için yapılacak uygulamaların örneğini Trump'ın Kolombiya'daki göçmenlerle ilgili tutumuna benzetti.

Gazze'nin Tamamen İşgali Talebi

Ayrıca, Gazze'de ateşkes ve esir takası konularına değinen Smotrich, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgali gerektiğini ve bu hedef için "saldırgan" bir general atanmasını önerdi. Smotrich, Hamas'ın yok edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Trump'ın Sözleri ve Arap Ülkelerinin Tepkisi

ABD Başkanı Trump, Filistinlilerin başka Arap ülkelerinde barış içinde yaşayabilecekleri yerlerde konutlara yerleştirilmesini önermişti. Ancak Mısır ve Ürdün gibi ülkeler, bu öneriye karşı büyük tepki göstermişti. Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip yeni konutlar inşa etmeyi tercih ederim" demişti.