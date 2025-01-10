İsrailli Bakan, Trump Döneminde Gazze'ye Yardımları Asgariye İndirecek

İsrailli Maliye Bakanı Smotrich, Trump'ın göreve başlamasının ardından Gazze'ye insani yardımların en asgari düzeye indirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:31
İsrailli Bakan, Trump Döneminde Gazze'ye Yardımları Asgariye İndirecek

İsrailli Bakan Smotrich, Gazze'ye Yardımların Zorlanacağını Duyurdu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı görevine başlamasının ardından Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardım girişlerinin en asgari düzeye indirileceğini açıkladı. Bu açıklama, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar ışığında geldi.

Yardımların Sınırlı Olacağının Altını Çizdi

Smotrich, Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımları "uluslararası hukukun gerektirdiği en asgari düzeye" indirmeyi planladığını belirtti. Smotrich, "İsrail, Gazze'de çok uzun süre kalmalı. İşgal kelimesinden korkmayı bırakmalıyız," ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler

İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesinin ardından Filistin yönetimi ve Arap devletlerinin Gazze'nin yönetimine dahil olma çabalarının gerçekçi olmadığını ifade eden Smotrich, "Bizim için kan dökecek başka bir taraf yok,” dedi. Ayrıca, "Gazze Şeridi'ni işgal etmeye, tutmaya, bölgelere ayırmaya yönelik farklı bir yaklaşıma hazırız" şeklinde konuştu.

Smotrich, Hamas ile müzakere yapılabileceğine inanmadığını da belirtti ve Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte İsrail'in müzakere masasında daha güçlü konumda olacağını öne sürdü.

Tel Aviv yönetiminin son dönemde Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım girişlerini büyük oranda engellediği ve açlığı bir silah olarak kullandığı kaydediliyor.

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