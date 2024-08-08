İsrailli Bakanın Açıklamaları Filistin'den Sert Tepki Aldı

Filistin, İsrailli Bakanı Kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrailli aşırı sağcı maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'deki iki milyon insanın açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceği yönündeki sözlerini sert bir dille eleştirdi. Ebu Rudeyne, bu tür açıklamaların "savaş suçu" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Ebu Rudeyne, "İsrail'i saldırganlığını durdurmaya zorlamak ve uluslararası hukuka saygı göstermesini sağlamak için dünya ülkelerinin müdahale etmesi gerekiyor." dedi. "Provokatif Eylemler"

Ebu Rudeyne, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Norveç'in Filistin'deki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesini "işgalci devletin dünyaya meydan okuduğu bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Filistinlilere Yönelik Saldırılar

Bakan, Smotrich'in Gazze'deki sivil halka yönelik insani yardımları engellemeyi savunan sözlerinin, insan hakları ihlalleri açısından endişe verici olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, ABD'nin işgalci İsrail'i desteklemesini eleştirerek, "Sivil halka karşı işlenen bu suçlara göz yumulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kınamalar ve İki Devletli Çözüm

Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin İsrail'i kınadığını hatırlatan Ebu Rudeyne, "İşgalci İsrail'in uluslararası sistemde dışlandığını gösteriyor." dedi. Ayrıca, iki devletli çözümün korunması için acil adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Ebu Rudeyne, "ABD, işgalci İsrail'i yürüttüğü soykırım savaşını durdurmaya zorlamakla mükelleftir." diye belirtti.