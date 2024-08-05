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İsrailli Bakanın Gazze Açıklamaları Tartışma Yarattı

İsrailli Bakan, Gazze'de 2 milyon insanın açlıktan ölmesini savundu. Tartışmalı açıklamalar uluslararası kamuoyunu hareketlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:59
İsrailli Bakanın Gazze Açıklamaları Tartışma Yarattı

İsrailli Aşırı Sağcı Bakanın Tartışmalı Açıklamaları

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde 2 milyon insanın açlık nedeniyle yaşamını yitirmesinin 'haklı' olabileceğini ima ederek dikkatleri üzerine çekti.

İnsani Yardım Engellemeleri Hakkında İfadeleri

Smotrich, Israel Hayom tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte, Gazze'deki insani yardımların engellenmesinin doğru ve ahlaki bir yaklaşım olduğunu savundu. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılar altında olan bölgeye yardım gönderilmesine karşı çıkan Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaş yürütüyoruz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin veremez," dedi.

Uluslararası Meşruiyet Vurgusu

Smotrich, uluslararası toplumun bölgeye insani yardım ulaşımını engellemeye izin vermeyeceğini belirtti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürebilmesi için uluslararası alanda meşruiyete ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Gazze'deki Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda en az 39,583 Filistinli hayatını kaybetti; bunların arasında 16,314 çocuk ve 10,980 kadın bulunuyor. Yerel raporlara göre, hâlâ birçok ceset enkaz altında kalmış durumda. Sivil altyapı, hastaneler ve eğitim kurumları sık sık hedef alınarak tahrip ediliyor.

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