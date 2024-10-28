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İsrailli Bakanın İlhak Çağrısına Ürdün'den Tepki

Ürdün, İsrail Maliye Bakanı'nın Gazze ve Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki açıklamalarını şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:51
İsrailli Bakanın İlhak Çağrısına Ürdün'den Tepki

İsrail'in Aşırı Sağcı Maliye Bakanı'ndan İlhak Çağrısı

İsrail'in aşırı sağ görüşleriyle bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria ve 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarla gündemde olan Gazze Şeridini "ilhak etme" çağrısında bulundu.

Kudüs'teki Konferansta Yapılan Açıklamalar

Smotrich, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Gazze'de yeni yerleşimler kurulmasını savunarak, "Sivillerin bulunmadığı yerde, uzun süreli askeri varlık da bulunamaz" şeklinde ifadeler kullandı.

Ürdün'den Gelen Tepki

Smotrich'in ilhak çağrısına Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Smotrich'in ifadeleri "şiddetle kınandı" ve "Filistin topraklarına yönelik ifadelerinin 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması hakkının açıkça ihlali" olduğu belirtildi.

Ayrıca, Ürdün yetkilileri, Smotrich'in açıklamalarını "kışkırtıcı" olarak nitelendirerek, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararını ihlal etme çağrısında bulunduğunu vurguladı.

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