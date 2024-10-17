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İsrailli Bakanlardan Gazze'ye Saldırı Çağrısı

Aşırı sağcı İsrailli bakanlar, Hamas liderinin ölümünün ardından Gazze'ye yönelik saldırıların sürdürülmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:34
İsrailli Bakanlardan Gazze'ye Saldırı Çağrısı

İsrailli Aşırı Sağcı Bakanların Tepkisi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yaşamını yitirdiği haberinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir'in Açıklamaları

Ben-Gvir, Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki İsrail saldırısında öldüğünü öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Sinvar'ın ölüm haberini sevinçle karşılayan Ben-Gvir, Gazze'ye yönelik saldırıların "zafere kadar tüm gücüyle devam etmesi" gerektiğini ifade etti.

Smotrich'ten Askeri Baskı Vurgusu

Ben-Gvir'in ardından Smotrich de sosyal medya platformunda yaptığı bir açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik "askeri baskıyı artırmasını" ve saldırılara devam etmesini talep etti. Ayrıca, Smotrich, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesini sağlamak isteyenlere para ödülü verilmesi ve bu kişilerin başka bir ülkeye geçişinin kolaylaştırılması önerisinde bulundu.

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