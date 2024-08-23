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İsrailli Emekli Generalden Çarpıcı Uyarı: "İsrail Uçurumun Eşiğinde"

Yitzhak Brik, İsrail'in durumunu eleştirdi ve çökmeye doğru gittiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 01:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 01:13
İsrailli Emekli Generalden Çarpıcı Uyarı: "İsrail Uçurumun Eşiğinde"

İsrailli Emekli Generalin Uyarıları

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, ülkesinin Hamas ve Hizbullah ile yürüttüğü yıpratma savaşının sonuçlarının felaket olabileceğini açıkladı. Brik, bunun yanı sıra İsrail'in çok geçmeden çökeceği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

Brik, Haaretz gazetesinde yayımlanan yazısında, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yaptığı bazı açıklamaların doğruluğunu sorgulayarak, bu açıklamaların çoğunun yanlış olduğunu belirtmiştir. Brik, Gallant'ın Gazze'nin ele geçirilmesinden sonra Hamas’ın teslim olacağını öngördüğünü hatırlatarak, “Gazze'de durum kriz içindedir ve öngörülen zafer gerçekleşmemiştir,” şeklinde eleştiride bulundu.

İsrail'in Dışlanma Riskleri

Brik, İsrail'in iç ve dış saldırıların artmasından rahatsız olduğunu vurgulayarak, ülkenin dışlanmış bir hâle geldiğini ve bunun ekonomik çöküşe yol açtığını ifade etti. Ayrıca, toplumdaki bölünmelerin ülkenin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu da belirtti.

Esir Takası Müzakereleri ve Gelecek Öngörüleri

Brik, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Hamas lideri Yahya es-Sinvar'ın İsrail’in zor durumunun farkında olduğunu düşündüğünü belirtti. Esir takası müzakerelerinde ise Netanyahu'nun sıkı tutumunun müzakereleri zorlaştırdığını kaydetti.

İsrail'in Varoluşsal Krizi

Brik, yazısında, Netanyahu ve ekibinin ülkenin güvenliği yönündeki sorumluluklarını kaybettiğini ve değişim olmadan İsrail’in kurtulamayacağına dair vurguda bulundu. Son olarak, varoluşsal bir yenilgi riski ile karşı karşıya kalındığını ve geri dönüşün zorlaşabileceğini ifade etti.

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