İsrailli esir aileleri: Gazze'de 'bu gece son gece' endişesi

Gazze'ye düzenlendiği bildirilen yoğun saldırılar sonrası esir aileleri, Netanyahu'yu esirleri siyasi çıkarlar için feda etmekle suçlayarak bu gecenin son gece olabileceğinden endişe etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 04:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 04:07
İsrailli esir aileleri: Gazze'de 'bu gece son gece' endişesi

İsrailli esir aileleri: Gazze'de bu gecenin son gece olması korkusu

Yoğun saldırı haberleri esir yakınlarında paniğe yol açtı

Gazze kentinde artan hava harekâtı haberlerinin ardından, İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platform tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk denilerek, Gazze'de halen hayatta olduğu belirtilen esirlerin durumuna ilişkin kaygı vurgulandı. Platform açıklamasında, Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir ve cesetlerin bulunup defnedilmesi için bunun son gece olabileceği ifade edildi.

Esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esirleri siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiğini savundu. Açıklamada, esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı belirtildi.

Ayrıca, esir ailelerinin Gazze'deki saldırılarla ilgili bilgi almak üzere yaptığı görüşme taleplerinin Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından görmezden gelindiği kaydedildi.

Filistin basınında, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve Apache helikopterleri ile Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği yönünde haberler yer aldı. İsrail basını ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğunu ve güneydeki Netivot yerleşiminde camların kırıldığı şeklinde bildirdi.

Esir ailelerinin ve kamuoyunun endişesi, saldırı haberlerinin yoğunluğuyla birlikte artarken, açıklama esirlerin güvenliği ve sorumluluk meselesini öne çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli esir aileleri: Gazze'de 'bu gece son gece' endişesi
2
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
3
Sinan Selen, Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Oldu
4
Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü
5
Atatürk'ün İnebolu'ya Gelişi: Şapka İnkılabı 100. Yılına Muharip Uçak Gösterisi
6
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü Kez Toplandı: 2026-2027 Hakları İçin Müzakereler
7
Erzurum Oltu'da Başaklı Mahallesi'nde Örtü Yangını Söndürüldü

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü