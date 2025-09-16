İsrailli esir aileleri: Gazze'de 'bu gece son gece' endişesi

İsrailli esir aileleri: Gazze'de bu gecenin son gece olması korkusu

Yoğun saldırı haberleri esir yakınlarında paniğe yol açtı

Gazze kentinde artan hava harekâtı haberlerinin ardından, İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platform tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk denilerek, Gazze'de halen hayatta olduğu belirtilen esirlerin durumuna ilişkin kaygı vurgulandı. Platform açıklamasında, Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir ve cesetlerin bulunup defnedilmesi için bunun son gece olabileceği ifade edildi.

Esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esirleri siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiğini savundu. Açıklamada, esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı belirtildi.

Ayrıca, esir ailelerinin Gazze'deki saldırılarla ilgili bilgi almak üzere yaptığı görüşme taleplerinin Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından görmezden gelindiği kaydedildi.

Filistin basınında, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve Apache helikopterleri ile Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği yönünde haberler yer aldı. İsrail basını ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğunu ve güneydeki Netivot yerleşiminde camların kırıldığı şeklinde bildirdi.

Esir ailelerinin ve kamuoyunun endişesi, saldırı haberlerinin yoğunluğuyla birlikte artarken, açıklama esirlerin güvenliği ve sorumluluk meselesini öne çıkardı.