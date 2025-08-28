DOLAR
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Hamas ile esir takası yapılması talebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:46
Kudüs'te hükümet politikalarına tepki

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Hamas ile esir takası anlaşması yapılması talebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde gösteri düzenledi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, aileler yakınlarının serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmayı reddeden Netanyahu'yu evinin önünde protesto etti.

Eylemcilerden bazıları Gazze'de tutulan yakınlarının resimlerini taşırken, bazıları taleplerini dile getirdikleri İngilizce ve İbranice pankartlar açtı.

Pankartlarda doğrudan İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu kıtlık ve soykırım aleyhinde bir çağrı yer almazken, pankartlarda "Savaşı bitirin ve tümünü eve getirin" ve "Gazze'nin işgal edilmesi tutulan sivil ve askerler için tehlikedir" ifadeleri öne çıktı.

Göstericilerin ortak talebi, tutuklu yakınlarının serbest bırakılmasını sağlayacak bir esir takası anlaşmasına bir an önce varılması yönünde oldu.

