İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya 24 Saat Süre: Gazze'ye Elektrik Kesintisine Son Verin

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'ye elektrik kesintisini durdurması için Netanyahu'ya 24 saat süre verdi. Aksi takdirde hukuki süreç başlatılacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:29
İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya 24 Saat Süre: Gazze'ye Elektrik Kesintisine Son Verin

İsrailli Esir Ailelerinden Acil Çağrı

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Gazze’ye elektrik tedarikinin durdurulması kararından vazgeçmesi için 24 saat süre verdiklerini açıkladı.

Hukuki Süreç Tehdidi

Walla haber sitesinin aktardığına göre, esir yakınları, Netanyahu'yu Yüksek Mahkeme'ye başvurmakla tehdit ederek, Gazze'ye yapılan elektrik akışının durdurma kararının derhal iptal edilmesini talep ettiler. Aksi takdirde, belirtilen 24 saat içinde hukuki süreci başlatacaklarını belirttiler.

Hayati Tehlike Uyarısı

Aileler, avukatları aracılığıyla Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Enerji Bakanı Eli Cohen’e bir mektup göndererek, Gazze'de elektriğin kesilmesinin Hamas'ın elindeki esirlerin hayatını tehlikeye atacağını vurguladı. Mektupta, İsrail ordusunun, esirlerin sağlık durumlarını korumak için Gazze'ye elektrik sağlanmasının gerekliliğine inandığına dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

81 İl Genelinde Kıyma Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
2
Nevşehir'de Hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı İftarında Bir Araya Geldi
3
81 İl Genelinde Kıyma Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim!
4
Konya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam İntihar Etti
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Fırsat
6
Samsun'da 4.066 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
7
İsrail Savaş Uçaklarından Suriye'ye 17 Hava Saldırısı

81 İl Genelinde Kıyma Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim!

SGK'nın Emekli Promosyonları ile İlgili Kritik Kararı!

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!