İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya 24 Saat Süre: Gazze'ye Elektrik Kesintisine Son Verin

İsrailli Esir Ailelerinden Acil Çağrı

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Gazze’ye elektrik tedarikinin durdurulması kararından vazgeçmesi için 24 saat süre verdiklerini açıkladı.

Hukuki Süreç Tehdidi

Walla haber sitesinin aktardığına göre, esir yakınları, Netanyahu'yu Yüksek Mahkeme'ye başvurmakla tehdit ederek, Gazze'ye yapılan elektrik akışının durdurma kararının derhal iptal edilmesini talep ettiler. Aksi takdirde, belirtilen 24 saat içinde hukuki süreci başlatacaklarını belirttiler.

Hayati Tehlike Uyarısı

Aileler, avukatları aracılığıyla Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Enerji Bakanı Eli Cohen’e bir mektup göndererek, Gazze'de elektriğin kesilmesinin Hamas'ın elindeki esirlerin hayatını tehlikeye atacağını vurguladı. Mektupta, İsrail ordusunun, esirlerin sağlık durumlarını korumak için Gazze'ye elektrik sağlanmasının gerekliliğine inandığına dikkat çekildi.