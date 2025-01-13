İsrailli Esir Babasından Netanyahu'ya Sert Eleştiri: 'Savaş Suçlusu'

İsrailli Esir Babasından Sert İfadeler

İsrail'de süregiden çatışmaların ortasında, esir Nimrod Cohen'in babası Yahuda Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu savaş suçlarıyla suçladı. Cohen, Netanyahu'nun yalnızca Gazze Şeridi'nde değil, aynı zamanda İsrail'de de savaş suçu işlediğini öne sürdü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvuru

İsrail 103 Radyosuna verdiği röportajda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han ile görüşmek istediğini belirten Cohen, şu ifadeleri kullandı: "Ona, Netanyahu'nun sadece Gazze'de değil, İsrail'de de savaş suçu işlediğini söylemek niyetindeyim. Şu an yaşanan çatışmalar, Netanyahu’nun kişisel sebepleri ve yolsuzluk yargılamaları yüzünden devam ediyor ve bu, İsrail'de soykırım ve savaş suçlarından onun sorumluluğunu artırıyor."

Gazze Saldırıları ve Sonuçları

Cohen, Gazze'ye yapılan saldırıları "nafile" olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin yalnızca daha fazla İsrailli askerin ölümüne yol açtığını ifade etti. "Netanyahu liderliğindeki hükümeti, İsrail devletine karşı suç işleyen bir hükümet olarak görüyorum," diyen Cohen, hükümetin halk için çalışmadığını savundu.

Esir Takası ve Ateşkes İddiaları

Yahuda Cohen, Başbakan Netanyahu'nun oğlunun geri alınabilmesi için ateşkes ve esir takası anlaşmalarını Refah’a yapılan saldırılardan önce, geçen yılın ocak ayında yapabilecekken bunu reddettiğini iddia etti. Ayrıca, muhalefet ve esir aileleri, Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşmasını baltalamakla ve onları Gazze'de ölüme terk etmekle suçluyor.

Durumun Ciddiyeti

İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli tutuklu bulunurken, Hamas'ın elinde 99 İsrailli esir bulunduğu bildiriliyor. Hamas, ellerindeki esirlerin, İsrail'in rastgele saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiğini iddia etti.