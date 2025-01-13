İsrailli Esir Babasından Netanyahu'ya Sert Eleştiri: 'Savaş Suçlusu'

Nimrod Cohen'in babası Yahuda Cohen, Netanyahu'yu hem Gazze'de hem de İsrail'deki savaş suçlarıyla suçladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:25
İsrailli Esir Babasından Netanyahu'ya Sert Eleştiri: 'Savaş Suçlusu'

İsrailli Esir Babasından Sert İfadeler

İsrail'de süregiden çatışmaların ortasında, esir Nimrod Cohen'in babası Yahuda Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu savaş suçlarıyla suçladı. Cohen, Netanyahu'nun yalnızca Gazze Şeridi'nde değil, aynı zamanda İsrail'de de savaş suçu işlediğini öne sürdü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvuru

İsrail 103 Radyosuna verdiği röportajda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han ile görüşmek istediğini belirten Cohen, şu ifadeleri kullandı: "Ona, Netanyahu'nun sadece Gazze'de değil, İsrail'de de savaş suçu işlediğini söylemek niyetindeyim. Şu an yaşanan çatışmalar, Netanyahu’nun kişisel sebepleri ve yolsuzluk yargılamaları yüzünden devam ediyor ve bu, İsrail'de soykırım ve savaş suçlarından onun sorumluluğunu artırıyor."

Gazze Saldırıları ve Sonuçları

Cohen, Gazze'ye yapılan saldırıları "nafile" olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin yalnızca daha fazla İsrailli askerin ölümüne yol açtığını ifade etti. "Netanyahu liderliğindeki hükümeti, İsrail devletine karşı suç işleyen bir hükümet olarak görüyorum," diyen Cohen, hükümetin halk için çalışmadığını savundu.

Esir Takası ve Ateşkes İddiaları

Yahuda Cohen, Başbakan Netanyahu'nun oğlunun geri alınabilmesi için ateşkes ve esir takası anlaşmalarını Refah’a yapılan saldırılardan önce, geçen yılın ocak ayında yapabilecekken bunu reddettiğini iddia etti. Ayrıca, muhalefet ve esir aileleri, Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşmasını baltalamakla ve onları Gazze'de ölüme terk etmekle suçluyor.

Durumun Ciddiyeti

İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli tutuklu bulunurken, Hamas'ın elinde 99 İsrailli esir bulunduğu bildiriliyor. Hamas, ellerindeki esirlerin, İsrail'in rastgele saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiğini iddia etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abbas ve Lammy Ramallah’ta Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
2
Başbakan Scholz, Bielefeld'de Filistin Destekçisi Aktivist Tarafından Protesto Edildi
3
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Paniği
4
Myanmar'da Heyelan Faciası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Kırklareli'nde Kar Küreme Aracı Devrildi: 2 Yaralı
6
Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası
7
İsrail, Batı Şeria'da 372 Yasa Dışı Konut İnşasını Onaylama Hazırlığında

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı