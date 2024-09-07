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İsrailli Esir Hayat Mücadelesini Anlattı: İsrail Saldırıları Hedef Alıyor

Hamas'ın elinde tutulan İsrailli esir, videoda İsrail'in hedef aldığını ve zor koşullarda yaşadıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:40
İsrailli Esir Hayat Mücadelesini Anlattı: İsrail Saldırıları Hedef Alıyor

İsrailli Esir, Ölüm Öncesi Videoda Tehditleri Anlattı

Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan İsrailli esir, ölmeden önce kaydedilen bir videoda İsrail'in kendisi ve diğer esirleri hedef aldığı yönünde açıklamalar yaptı.

Almog Sarosi'nin Açıklamaları

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda Almog Sarosi (27), 7 Ekim 2023 tarihinde Reim beldesindeki bir festival alanından eşi ve arkadaşlarıyla birlikte alıkonulduğunu belirtti.

Zor Şartlar ve Tükenmişlik

Sarosi, yiyecek, su ve elektriğin bulunmadığı zor koşullarda yaşadıklarını ve her türlü bombardıman altında olduklarını dile getirdi. "Saldırı ve bombardımanların hedefi ben ve diğer İsrailli esirlerdim. İsrail hükümeti, ordusu ve emniyet güçleri, 7 Ekim'de başarısız oldunuz ve bizi ihmal ettiniz" şeklinde konuştu.

İsrail Halkına Mesaj

Esir, İsrail ordusunun son dönemde yaptığı geçersiz kurtarma operasyonlarına dikkat çekerek, "Hayatımız sizin elinizde, güçlü olun ve gösteri için sokağa çıkın" diyerek İsrail halkına çağrıda bulundu.

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