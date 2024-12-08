İsrailli Esir Matan Zangauker’in Annesinden Netanyahu'ya Acil Takas Çağrısı

İsrailli Esirin Anneden Acil Çağrı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan video mesajın ardından, İsrailli esir Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya acil esir takası anlaşması yapması için çağrıda bulundu. Zangauker, Gazze'ye devam eden saldırıları durdurmasını istedi.

Netanyahu’ya Sesleniş

Tel Aviv’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Zangauker, "Netanyahu, bu savaşı hemen bitir ve herkesi eve getir!" ifadesini kullandı. Anne Zangauker, Matan’ın hayatta olduğuna dair bir işaret gördüğünü belirterek, "Matanım hayatta!" şeklinde duygu dolu sözler sarf etti.

Zangauker, Matan’ın ve diğer esirlerin eve dönebilmesinin yalnızca bir anlaşmadan geçeceğini vurguladı. Ayrıca, Netanyahu hükümetinin acilen kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması gerektiğinin altını çizdi.

Hamas’tan Mesaj

Hamas, İsrailli esir Matan Zangauker’in videosunu yayımlayarak, Matan’ın sağlık durumuna dair bilgi paylaştı. Videoda Matan, "İsrail halkı bizi ihmal etmiyor. Biz hala hayattayız. Delirmeden geri dönmek istiyoruz. Tecrit bizi öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Matan ayrıca, İsrail halkına seslenerek, "Umarım bu durumu değiştirmek, bizi sağlık ve huzur içinde geri getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Gazze'de yaşam kolay değil. Az yiyecek, içmeye uygun olmayan su ve biraz ilaçla yaşıyoruz." dedi.

Tehdit ve Suçlamalar

Son olarak, Matan’ın annesi, "Bir dakika bile uyumasına izin vermemek gerekiyor. Biz, acı çekiyoruz, o ve ailesi de bizim gibi acı çekmeli."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Gazze Şeridi'nde ise 101 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.