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İsrailli Esir Yakını'ndan Netanyahu Uyarısı: 'İçi Boş Sözlerine Kanmayın'

İsrailli esir yakınları, Netanyahu’nun ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmadan önce uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:54
İsrailli Esir Yakını'ndan Netanyahu Uyarısı: 'İçi Boş Sözlerine Kanmayın'

İsrailli Esir Yakınlarından Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

İsrailli bir esir yakını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmanın bir manipülasyon olduğunu öne sürdü. Zahiro Shachar Mor, Netanyahu'nun "çarpık imaj oluşturmaya" çalıştığını belirterek bu duruma dikkat çekti.

Netanyahu’nun Stratejisi Eleştirildi

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu’nun ABD ziyareti öncesi Demokrat Partili yetkililerle bir araya gelen esir yakınları, başbakanın tutumuna tepki gösterdi. Mor, "Faşist destekli Netanyahu yönetimi, rehineleri kurtarmak yerine 'başarısız' imajını haklı çıkarmak için her yolu deniyor" ifadesini kullandı.

Yaşananların Yanıltıcı Olabileceği Uyarısı

Mor, Netanyahu'nun “Tüm Temsilciler Meclisini çarpık imaj oluşturma planına rehin aldığını” söyleyerek, vatandaşlarla yüzleşmek yerine, binlerce kilometreden konuşma yapmasının ardındaki nedenleri sorguladı.

Son olarak, Mor, "Lütfen onun görünüşte kararlı söylemine, çok iyi uyguladığı manipülasyona ve ayakta alkışlanmayı amaçlayan içi boş sözlerine kanmayın" diyerek dinleyicilerini uyardı.

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