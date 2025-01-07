İsrailli Esir Yakınları, Netanyahu Hükümetine Yüksek Mahkemede Dava Açtı

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti aleyhinde İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe verdi.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, 112 kişiden oluşan grup, "hükümetin, 459 gün boyunca esirleri hukuksuz bir şekilde kaderine terk ederek anayasal haklarını ihlal ettiğini" ifade etti.

Dilekçe sahipleri, hükümetin esirlerin serbest bırakılmasına dair bir anlaşmaya yanaşmamasının anayasal bir hak ihlali olduğunu vurguladı. Ayrıca, Netanyahu liderliğindeki hükümetten, esirlerin serbest kalması için Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve bölgeden çekilme şartlarını da içeren bir anlaşma yapmamasının gerekçelendirilmesini talep etti.

Netanyahu'nun direnişi

İsrail'deki hapishanelerde en az 10,300 Filistinlilerin bulunduğu, Gazze Şeridi'nde ise tahminen 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, iç ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla eleştiriliyor.

Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ek maddeler ekleme çabası ve özellikle, Mısır-Gazze sınır hattı'ndaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolü sürdürme isteği, müzakerelerin çökmesine yol açtığı bildirilmektedir.