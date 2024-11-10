İsrailli Esir Yakınları Tel Aviv'de Takas Anlaşması İhtiyacını Duyurdu

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmaması nedeniyle Tel Aviv'de dikkat çekici bir gösteri düzenledi.

Gösteri, Savunma Bakanlığı kompleksinin önünde, Begin Caddesi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevden alınmasının ardından, söz konusu takas anlaşmalarına dair ilk kez bu kadar büyük bir protesto düzenlenmiş oldu. Protestocular, esirlerin geri dönüşü konusunda Netanyahu ile fikir ayrılığı yaşadıklarını vurgulayarak bir araya geldi.

Ellerinde İsrail bayrakları tutan eylemciler, Başbakan Netanyahu'ya ve hükümetindeki diğer siyasilere karşı çeşitli pankartlar, afişler ve dövizler taşıdı. Esirlerin bir an önce geri getirilmelerini talep eden protestocular, davul ve düdük çalarak slogan attı. Begin Caddesi’ndeki üst geçide ise 'Neden hala Gazze'deler? 400 gün' yazılı dev bir bez afiş astılar.

Netanyahu’nun Karşıt Tutumu

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla eleştiriliyor. Netanyahu’nun önerilen anlaşma taslağına ek maddeler ilave etme çabaları ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarı, müzakerelerin başarısız olmasına neden olduğu bildiriliyor.