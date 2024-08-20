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İsrailli Esirin Annesi Mossad Direktörü'nün Açıklamalarını İddia Etti

Hamas'ın elindeki İsrailli esirin annesi, Mossad Direktörü'nün siyasi anlaşma ihtimali hakkında açıklama yaptığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:43
İsrailli Esirin Annesi Mossad Direktörü'nün Açıklamalarını İddia Etti

İsrailli Esir Anneden Çarpıcı İddia

Hamas'ın elindeki İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Mossad Direktörü David Barnea'nın kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını" söylediğini açıkladı.

Gazze’de Tansiyon Yükseliyor

Zangauker, 7 Ekim’de yaşanan olaylarla ilgili olarak kurulan sivil soruşturma platformunda, Gazze Şeridi çevresindeki gelişmeleri değerlendirdi. Barnea'nın esir yakınlarıyla bir araya gelmeme kararını da eleştiren Zangauker, onun kendisine dönemin siyasi koşullarının müzakere için uygun olmadığını ifade ettiğini belirtti.

Mossad’dan Yalanlama Geldi

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan bir açıklama, Zangauker'in iddialarını reddetti. Mossad, Barnea'ya atfedilen ifadelerin yalan olduğunu ve bu tür bir siyasi referansta bulunmadığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, Barnea'nın esirlerin serbest kalması için anlaşma sağlama çabasının süreceği belirtildi.

Uluslararası Müzakereler Devam Ediyor

Binyamin Netanyahu, koalisyonundaki aşırı sağcı unsurların ateşkes sağlanması durumunda hükümete karşı tehditlerde bulunması sebebiyle anlaşmalara soğuk baktığı iddialarıyla gündeme geldi. Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası hakkında yapılan müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Ancak, Hamas liderleri, bu müzakerelerden çıkan sonuçların, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisiyle örtüşmediğini ifade etti.

İsrail'in Saldırıları Süreklilik Arz Ediyor

Gazze Şeridi'nde yüzlerce esirin bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusu, bölgedeki saldırılarına devam ederken, insani felaket giderek derinleşiyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, can kaybı sayısının 40 bini geçtiği bildiriliyor. Zangauker ve benzeri ailelerin baskıları, Mossad ve hükümet üst düzey yetkililerini nasıl etkileyecek merak konusu.

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