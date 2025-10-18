İsrailli Esirin Cesedi Gazze'den Teslim Alındı

İsrail Başbakanlık Ofisi: Hamas, ICRC aracılığıyla bir ceset teslim etti

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim ettiği bir İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusu ve Şin-Bet birliklerinin, Kızılhaç aracılığıyla İsrailli bir rehinenin tabutunu teslim aldığı ifadesine yer verildi.

Cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüleceği ve tespitin ardından esirin ailesine haber verileceği aktarıldı.

Böylece Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği ölü esir sayısı 10'a yükselirken, ölen toplam 28 esirden 18'inin cesedi hâlâ Gazze'de bulunuyor.

Daha önce teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilmiş, İsrail ise cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini ve Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki ateşkes ve esir takası kapsamında Hamas’ın İsrail’e teslim ettiği ölü esir sayısının 10’a yükseldiğini, 28 esirden 18’inin cenazesinin ise hala Gazze’de bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine İsrail’de bir grup aktivist, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği yakınındaki kuma “18” yazarak cenazelerin teslim edilmesini talep etti.