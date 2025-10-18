İsrailli Esirin Cesedi Gazze'den Teslim Alındı

İsrail, Gazze'de Hamas'ın ICRC aracılığıyla teslim ettiği bir İsrailli esirin cesedini teslim aldığını açıkladı; teslim edilen ölü esir sayısı 10'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 09:37
İsrailli Esirin Cesedi Gazze'den Teslim Alındı

İsrailli Esirin Cesedi Gazze'den Teslim Alındı

İsrail Başbakanlık Ofisi: Hamas, ICRC aracılığıyla bir ceset teslim etti

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim ettiği bir İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusu ve Şin-Bet birliklerinin, Kızılhaç aracılığıyla İsrailli bir rehinenin tabutunu teslim aldığı ifadesine yer verildi.

Cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüleceği ve tespitin ardından esirin ailesine haber verileceği aktarıldı.

Böylece Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği ölü esir sayısı 10'a yükselirken, ölen toplam 28 esirden 18'inin cesedi hâlâ Gazze'de bulunuyor.

Daha önce teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilmiş, İsrail ise cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini ve Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki ateşkes ve esir takası kapsamında Hamas’ın İsrail’e teslim...

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki ateşkes ve esir takası kapsamında Hamas’ın İsrail’e teslim ettiği ölü esir sayısının 10’a yükseldiğini, 28 esirden 18’inin cenazesinin ise hala Gazze’de bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine İsrail’de bir grup aktivist, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği yakınındaki kuma “18” yazarak cenazelerin teslim edilmesini talep etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki ateşkes ve esir takası kapsamında Hamas’ın İsrail’e teslim...

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı
2
7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform
3
Gümrük Operasyonu: Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
4
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
5
Tekirdağ'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi Yer Yer 50 Metrenin Altına Düştü
6
Düzce Korugöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renkleri
7
Doğumunun 100. Yılında Aliya İzetbegoviç Sempozyumu Saraybosna'da Başladı

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri