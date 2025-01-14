İsrailli Esirlerin Aileleri Netanyahu ile Görüştü: Anlaşmada Cevapsız Sorular

İsrailli esir yakınları, Netanyahu ile yapılan görüşmede anlaşmanın detaylarına yönelik sorularını iletti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:00
İsrailli Esirlerin Aileleri Netanyahu ile Görüştü: Anlaşmada Cevapsız Sorular

İsrailli Esir Aileleri, Netanyahu ile Anlaşmanın Detaylarını Görüştü

İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarını tartışmak üzere bir araya geldi. Görüşme sonrasında, yakınlar anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşaması hakkında pek çok cevapsız soruyla ayrıldıklarını açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan esir yakınları, toplantının ardından, tüm İsrailli esirlerin bir an önce serbest bırakılması yönündeki taleplerini yineledi. Kanal 12’ye verdikleri bir mülakatta, Netanyahu’dan müzakerelerin ikinci ve üçüncü aşamalarının ne zaman devreye gireceğine dair herhangi bir net bilgi alamadıklarını belirttiler.

Görüşmenin Detayları ve Beklentiler

Toplantının 45 dakika sürdüğü ve Netanyahu’nun müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade ettiği bildirildi. İki kardeşi de Gazze'de esir tutulan Sharon Sharabi, açıklamasında, hükümetin bir an önce ikinci aşamanın şartları için müzakerelere başlaması gerektiğini vurguladı.

Sharon Sharabi’nin Gazze'de esir olan kardeşi Yossi Sharabi bir İsrail saldırısında öldü, diğer kardeşi Eli Sharabi’nin ise hayatta olduğuna inanılıyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 6 hafta sürecek. İlk aşamada, kadın, yaşlı ve ağır hasta 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

Müzakerelerin Geleceği ve Uluslararası Destek

İsrail kabinesinin, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının beklendiği kaydedildi. Aynı zamanda, Katar, Mısır ve ABD arasında süren dolaylı müzakerelerin, Gazze'de anlaşmanın son şeklinin verilmesi için yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi. Hamas, bu müzakerelerin yapıldığı Katar'ın başkenti Doha'da, beklenen anlaşmanın son aşamasına gelindiğini açıkladı ve Katar Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını belirtti.

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