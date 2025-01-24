İsrailli Esirlerin Aileleri, Netanyahu'nun Açıklamalarından Endişeli

İsrailli esirlerin ailelerinden uyarılar

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaların, anlaşmanın tam olarak uygulanmasına yönelik bir niyet taşımadığını ifade etti.

Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'ndan basın açıklaması

Gazze'de tutulan esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, düzenledikleri basın toplantısında Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'a, anlaşmanın eksiksiz bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Ella Ben Ami'nin endişeleri

İsrailli esir Ohad Ben Ami'nin kızı Ella Ben Ami, "Başbakan Netanyahu ve bakanlarının konuşmalarını dinlediğimde, babamı geri getirecek anlaşmanın herkesi kapsamayacağı endişesine kapılıyorum" dedi.

Vicky Cohen ve Ayelet Samerano'dan açıklamalar

Gazze'de tutulan başka bir esir Nimrod Cohen'in annesi Vicky Cohen ise, "Anlaşmanın tam olarak uygulanmayacağı endişesi hepimizin içini kemiriyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, Yonatan Samerano'nun annesi Ayelet Samerano, Netanyahu'ya seslenerek, anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin birinci aşama tamamlanmadan sonuçlanmasını istediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ada çağrıda bulundular

Ayrıca Samerano, ABD Başkanı Donald Trump'tan, 94 İsrailli esirin serbest bırakılması için taraflar üzerinde baskı yapmasını istedi.

Ateşkes ve esir takası süreci

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Üç aşamadan oluşan bu ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etmişti. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.