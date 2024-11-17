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İsrailli Esirlerin Aileleri Tel Aviv'de Protesto Düzenledi

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetine karşı protestolarını sürdürüyor, esir takası talep ediyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 01:23
İsrailli Esirlerin Aileleri Tel Aviv'de Protesto Düzenledi

İsrailli Esirlerin Aileleri, Tel Aviv'de Süregelen Protestolarla Dikkat Çekiyor

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifasını talep etmek amacıyla her hafta düzenledikleri gösterilere bu hafta da devam ettiler.

İki Bin Kişi Gösterilere Katıldı

Tel Aviv'deki gösterilere bu hafta yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bildirildi. Protestolar, her zaman olduğu gibi Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Ellerinde İsrail bayrakları taşıyan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçilere yönelik eleştirilerini dile getirdiler. "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler ve "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak" sloganlarıyla destekledikleri esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaptılar.

Protestocuların Sesleri Yükseliyor

Pek çok esir yakını, yaptıkları konuşmalarda Netanyahu hükümetine esir takası anlaşması yapma çağrısında bulundu. Oğlu Gazze'de tutulan Einav Zangauker, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'a da Netanyahu'ya baskı yapması için çağrıda bulundu.

Göstericilerden biri, Başbakan Netanyahu'nun esirlere karşı kayıtsız kaldığını ve yozlaşmış bir tutum sergilediğini savunarak, "Esirlere yaklaşım biçiminden de anlaşılıyor ki onların serbest kalmasını istemiyor. Umursamıyor," şeklinde ifadelerde bulundu.

Gazze'de 101 İsrailli Esirin Olduğu Tahmin Ediliyor

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 101 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor. Hamas, İsrail'in Gazze’yi hedef alan saldırılarında onlarca İsrailli esirin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Netanyahu Anlaşma Yapmamakla Suçlanıyor

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla eleştiriliyor. Önerilen anlaşma taslağına ek maddeler ekleme çabalarının yanında, özellikle Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarı, müzakerelerin çökmesine neden olduğu iddia ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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