İsrailli Esirlerin Ailelerinden Gazze Sınırında Protesto Eylemi

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze sınırında eylem düzenleyerek çocuklarının serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:31
İsrailli Esirlerin Ailelerinden Gazze Sınırında Protesto Eylemi

İsrailli Esirlerin Aileleri Protesto Düzenledi

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze Şeridi sınırındaki tel örgülerde, yakınlarının serbest bırakılana kadar eylem yapacaklarını duyurdu. Haaretz gazetesinin haberine göre, aileler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu evlatlarının kanından sorumlu olmakla suçladı.

Protesto Noktası: Nahal Oz Yerleşimi

Protestolar, Gazze çevresindeki gasbedilen topraklar üzerindeki Yahudi Nahal Oz yerleşiminde başladı. Gazze'deki esirlerden biri olan Matan'ın annesi Einav Tsengaukar, esirlerin serbest bırakılmasına yoğunlaşmak gerektiğini belirterek, savaşın yeniden başlamasına karşı olduklarını ifade etti.

Oturma Eylemi ve Mesajlar

Tsengaukar, esirlerin fotoğraflarını tel örgülere asarak, savaş son bulana kadar oturma eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Oturma eylemi sırasında, İsrail askerlerine ve pilotlarına seslenerek, "Askeri baskı Gazze'deki esirleri öldürüyor." dedi.

Ailelerin Öfkesi ve Endişeleri

Esir takasıyla serbest kalanlar, Gazze'de savaşın yeniden başlatılmasının esirler üzerindeki olası etkileri hakkında uyarıda bulundu. Son esir takasından serbest kalan Yarden Bibas, sosyal medyada arkadaşları David ve Ariel Cuneo'nun hayatından endişe duyduğunu paylaştı. Öte yandan, esir Eli Hacohen ise, savaşın devam etmesinin ölüm cezası anlamına geldiğini vurguladı.

Hükümete Sert Eleştiriler

İsrail özel televizyonu Kanal 12 ile röportaj yapan esir Elkana Buhbut'un annesi Ruhama Buhbut, "Çatışmaların yeniden başladığını öğrendiğimde, cehennemin kapılarının üzerimize açıldığını hissettim." diyerek endişelerini dile getirdi. Ayrıca, Gazze’de hayatını kaybeden esir Itay'ın kız kardeşi Merav Sverski, hükümeti sert bir dille eleştirerek, "Hükümet, savaşı sonlandırmak yerine tekrar tekrar koalisyonunu korumayı seçiyor." ifadelerini kullandı.

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