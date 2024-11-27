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İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Protesto: Ateşkes ve Esir Takası Talebi

İsrailli esirlerin aileleri, ateşkes ve esir takası için Netanyahu'nun ofisi önünde oturma eylemi yaptı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:33
İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Protesto: Ateşkes ve Esir Takası Talebi

İsrailli Esirlerin Ailelerinden Etkileyici Eylem

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Meclisteki ofisinin önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, aileler, en kısa sürede esir takası anlaşması imzalanması çağrısında bulundu. Bir esir yakını, Netanyahu'ya, "Lübnan'da hızlı bir anlaşmaya vardığınız gibi, esirleri de geri getirecek bir anlaşma sunun!" diye seslendi.

Sharon Sharabi'den Önemli Mesaj

Gazze'de esir tutulan kardeşi hakkında açıklama yapan Sharon Sharabi, â€œHamas'ın cumartesi gecesi İsrail saldırılarında öldürülen bir esirin daha görüntülerini paylaşmasının ardından sevdiklerimizin Gazze'de bırakılamayacağını vurgulamak için başbakanlık ofisinin önündeyiz.â€� dedi.

Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir'e Tepki

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i firavuna benzetti. Zangauker, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nde yapılan toplantıda sert sözlerle Ben-Gvir'e yüklendi.

"Anlaşmayı imzala ve popülist bir bakan olmayı bırak. Yaradan sizi çocuğumu geri getirmek yerine Gazze'yi işgal etmeniz için mi görevlendirdi?" diyen Zangauker, şu ifadelerle devam etti: "Eğer oğlum Matan hayattaysa ve 418 gün süren esaretten kurtulduysa, sen kim oluyorsun da İsrail halkının kaderini tayin eden Firavun gibi oğlumun kaderine karar veriyorsun?"

Devam Eden Protestolar

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest kalması için hükümetten esir takası anlaşması imzalanmasını talep eden aileler, her hafta protestolar düzenliyor. Başbakan Netanyahu ise siyasi gerekçelerle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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