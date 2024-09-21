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İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Sert Tepki

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun hayatlarından feragat etme hakkı olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:25
İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Sert Tepki

İsrailli Ailelerden Başbakan Netanyahu'ya Tepki

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "ülkenin kuzeyinde Lübnan'a karşı sürdürdüğü savaş" gerekçesiyle esirlerin hayatından vazgeçme hakkı olmadığını vurguladı. Aileler, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı önünde düzenledikleri basın toplantısında, Netanyahu'yu eleştirerek esirlerin hayatına gereken önemi vermediğini ifade ettiler.

Çok Cepheli Savaş Suçlaması

Aileler, Netanyahu'nun kuzeydeki askeri harekâtının, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın isteği doğrultusunda İsrail’i çok cepheli bir savaşa soktuğunu belirtti. Bu durumun, esirlerin hayatı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda endişelerini dile getirdiler.

Başkan Herzog'dan Destek Talebi

Aileler, ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan, hükümeti Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalamaya zorlamasını istedi.

Ateşkes ve Müzakerelerin Durumu

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü askeri operasyonların durdurulması için taraflar arasında müzakereler devam etmektedir. Başbakan Netanyahu, ulusal ve uluslararası kamuoyunda Hamas ile esir takası anlaşmasının önünde engeller çıkarmakla suçlanmakta.

Özellikle, İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru’ndaki kontrol isteğinin müzakereleri zorlaştırdığı belirtiliyor.

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