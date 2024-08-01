İsrailli Esirlerin Yakınlarından Tel Aviv'de Protesto

İsrailli Esirlerin Yakınlarından Ses Yükseliyor

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, ülke genelinde düzenlenen protestolar kapsamında Tel Aviv'in Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak dikkat çekti.

"300 Günlük Terk Ediliş" Mesajı

Protestocular, kapattıkları yol üzerine sprey boya ile "300 günlük terk edilmişlik" yazdılar. Haaretz gazetesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esirleri kaderine terk ettiğini söyleyen yakınlar, bu duruma tepki gösterdi.

Esir Ailelerinden Acil Anlaşma Talebi

Einav Zangauker, oğlu Matan'ın 114 diğer esirle birlikte Netanyahu'nun ertelemeleri sebebiyle 300 gündür Gazze'de tutulduğunu ifade etti. Zangauker, bu durumun sona ermesi için bir esir takası anlaşması şart olduğunu belirtti.

Hükümete Çağrı

Matan’ın kız kardeşi Natalie Zangauker, Ayalon Otoyolu üzerindeki üst geçide yazarak hükümete çağrıda bulundu ve esir takası anlaşmasının bir an önce imzalanmasını istedi.

Gözaltılar ve Güvenlik Endişeleri

Gösteriler sırasında İsrail polisi bir protestocuyu gözaltına aldı. Gazze’de esir tutulan Agam Berger’in babası Shlomi Berger, suikastların Hamas ile yürütülen müzakerelere zarar verme ihtimalinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Hükümetin Taktikleri Eleştiriliyor

Tel Aviv yönetimi, geçiştirdiği anlaşmalar nedeniyle daha fazla sivilin hayatını tehlikeye attığı ve esirlerin durumu hakkında sorumluluk almadığı iddialarıyla karşı karşıya. Ayrıca, Netanyahu'nun koalisyon ortakları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, eğer anlaşma yapılırsa hükümetten ayrılacakları tehdidinde bulundu.