İsrailli Esirlerin Yakınlarından Tel Aviv'de Protesto Gösterisi

İsrailli Esir Yakınlarından Tel Aviv'de Eylem

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun anlaşmayı imzalamasını talep etmek için Tel Aviv'de bir gösteri düzenledi. Aileler, ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerinin Doha'da devam ettiğini belirterek, hükümetin harekete geçmesini istedi.

Protesto Büyük İlgi Gördü

Başkent Tel Aviv'de bir araya gelen yüzlerce kişi, Savunma Bakanlığı kompleksine yürüyerek, hükümetten masadaki anlaşmayı imzalamasını talep etti. Yakınları, Netanyahu ve hükümetini, ateşkes ve esir takası anlaşmasını siyasi nedenlerle geciktirmekle suçlayarak, aşırı sağcı figürler aleyhinde slogan attı.

Göstericilerin Açıklamaları

Göstericilerden Yair, Netanyahu'yu protesto etmek için toplandıklarını ifade etti. Yair, "Netanyahu’nun koalisyonundaki aşırı sağcıların hükümetini devirmekle tehdit ettiği için esir takası anlaşmasını imzalamadığını düşünüyoruz" dedi.

Diğer bir gösterici Dora Cohen ise, her akşam ve hafta sonu bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün karar günü" ifadelerini kullandı.

Hükümet ve Arabulucular Arasındaki Görüşmeler

8 Ağustos'ta yapılan ortak açıklamada ABD, Mısır ve Katar, müzakerelere yeniden başlanması için tarafları davet etmişti. Ancak Hamas, İsrail'in yeni şartlar ileri sürdüğünü ifade ederek, buna olumlu yanaştıkları ama müzakerelerin zorlu geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ise, 31 Mayıs'ta üç aşamalı bir ateşkes planı önerdi. Ancak Netanyahu'nun daha sonra yeni şartlar sunması anlaşmanın önünde bir engel oluşturdu.

Protesto sırasında Tel Aviv'in bazı ana caddeleri trafiğe kapatıldı. Göstericiler, Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatlarının tehlikede olduğunu vurgulayarak hükümetten acil adımlar atmasını istedi.