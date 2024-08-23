İsrailli Eski Esir Noa Argamani'dan İşkence İddialarına Yalanlama

Gazze'de İşkence İddiaları Yalanlandı

İsrailli eski esir Noa Argamani, Gazze Şeridi'nde bulunduğu dönemde kendisine işkence yapıldığını öne süren haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Argamani, Japonya'nın başkenti Tokya'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını belirtti.

Yanlış Anlama ve Tepkiler

Gazetelerde hızla yayılan haberlere tepki gösteren Argamani, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, "Gazze'de esir tutulduğum süre zarfında kesinlikle işkence görmedim. Dövülmedim, saçım kesilmedi. Sadece İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vurulan bir binada mahsur kaldım ve bu durum sonucu vücudumda yaralar oluştu." ifadelerini kullandı.

Mağduriyetini Vurguladı

Noa Argamani, "7 Ekim olayının mağduruyum ve İsrail medyasının beni yeniden mağdur etmesini kabul etmiyorum." diyerek, çıkan iddialara karşı durdu.