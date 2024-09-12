İsrailli Eski İstihbarat Yetkilisinden Çarpıcı Açıklamalar

İsrailli Eski İstihbarat Yetkilisi Ayalon'un Açıklamaları

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, dikkat çekici bir beyanatta bulundu. Maariv gazetesine verdiği demeçte, "Eğer Filistinli doğmuş olsaydım, topraklarımı çalmaya çalışanlarla savaşırdım," ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Durumu Üzerine Düşünceler

Ayalon, Filistinlilerin topraklarını kaybettiğini belirterek, "Bana Filistinli olsaydım ne yapardım diye sorduklarında, benzer bir durum için savaşmanın en doğru cevap olduğunu düşünüyorum," dedi. Ayrıca, İsraillilerin Filistinliler hakkında yanlış bir algıya kapıldığını ifade etti: "İyi olanları ve kötü olanları ayırt edemiyoruz."

Geçim Kaynağı ve İhtiyaçlar Üzerine Yanılgılar

Ayalon ayrıca, bazı düşüncelerin aksine, Filistinlilerin yalnızca geçim kaynağına ihtiyaç duyduğuna dair bir inanç bulunduğunu vurgulayarak, "Onlar sadece yemek değil, kendi bağımsızlıkları için mücadele etmek istiyorlar," dedi.

Tarihsel Bir Bakış ve Öneriler

1987 yılında yaşanan Birinci İntifada'yı hatırlatan Ayalon, o dönemde Fetih Hareketi'nin barışçıl yollar dışında bir seçeneği olmadığını savundu. "Hamas, bu barışçıl çözümleri reddetti ve Filistinlilere, Yahudilerin asla ülke vermeyeceğini belirtti. Bu durumun kanıtı ise yerleşim yapılan alanlardır," şeklindeki uyarısını yineledi.

Öte yandan, Ayalon, mart ayında ABD'nin ABC News kanalına verdiği röportajda da, "Eğer Filistinli olsaydım, özgürlüğüm için İsrail'e karşı savaşırdım," demişti.