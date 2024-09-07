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İsrailli Gaspçılar Batı Şeria'da Filistinli Yapılarını Yıktı

El-Halil'deki Terkumiya beldesinde İsrailli gaspçılar, Filistinlilere ait yapıları zarar verdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:21
İsrailli Gaspçılar Batı Şeria'da Filistinli Yapılarını Yıktı

İsrailli Sivil Gaspçıların Yıkıcı Faaliyetleri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Terkumiya beldesinde, İsrailli sivil gaspçılar son bir hafta içerisinde Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı. Özellikle tarım arazilerinde meydana gelen tahribat, bölgedeki çiftçiler için büyük mağduriyet yarattı.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

İsrail ordusu, 1 Eylül tarihinde Terkumiya kontrol noktasında 3 İsrail polisinin vurulmasının ardından bölgeyi birkaç gün kapatarak Filistinlilerin evlerine dönmesini engelledi. Bu süre zarfında, geri dönen Filistinliler, tarım arazilerindeki yapılarının İsrailli gaspçılar tarafından yıkıldığını ve tahrip edildiğini keşfetti.

Filistinli Çiftçilerin Şikayetleri

Mağduriyet yaşayan Filistinli çiftçilerden Muhammed Tanina, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, kendi evinde ve üzüm bağında büyük zarar meydana geldiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, su deposuna da önemli hasar verildiğini dile getirdi.

Tanina, "İsrailli sivil çeteler, işgal güçlerinin bölgedeki yolları kapatmasını fırsat bilerek bu yıkım işlemlerini gerçekleştirdiler," diyerek saldırıların planlı bir şekilde yapıldığına dikkat çekti.

Ruhsatlı Yapıların Yıkımı

Tahrip edilen yapılarının Terkumiya Belediyesi tarafından ruhsatlandırıldığını ve elektrik ile su hizmetlerinin de bu doğrultuda sağlandığını belirten Tanina, işgal güçlerinin her zaman çiftçilerin tarım arazilerine ulaşmasını engellediğini vurguladı. Ayrıca, Adora ve Tilem Yahudi yerleşim birimlerinden gelen İsrailli gaspçıların düzenlediği saldırılar üzerine Filistinlilerin bu duruma maruz kaldığını ifade etti.

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