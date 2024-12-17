İsrailli Gaspçılardan Batı Şeria'da Zorla Göç Çağrısı: Filistinliler Öfkeli

İsrailli Gaspçılar, Batı Şeria'da Filistinlileri Göçe Zorlayan Pankartlar Astı

Batı Şeria'daki işgal altındaki Filistin topraklarında, İsrailli sivil gaspçılar tarafından asılan büyük pankartlar, bölgedeki Filistinliler arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Pankartlarda "Filistin'de geleceğin yok" ifadeleri ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin resimleri kullanıldı. Bu durum, bazı Filistinliler tarafından sosyal medyada "Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da da zorla yerinden edilmeye yönelik açık bir çağrı" olarak yorumlandı.

Pankartların Lokasyonları

Söz konusu pankartların bir kısmı, Nablus - Ramallah yolu boyunca yer alırken, diğeri ise Zatara askeri kontrol noktası yakınında bulunuyor.

Filistinli Uzmanlardan Değerlendirme

Filistinli siyaset uzmanı Süleyman Beşarat, AA'ya verdiği demeçte, bu pankartların, Netanyahu yönetimindeki hükümetin Filistinlileri topraklarının dışına zorla göç ettirme siyasetiyle uyumlu bir şekilde asıldığını ifade etti. Beşarat, ayrıca bu gelişmelerin derin tarihi bağları olduğunu ve işgalin Filistinliler arasındaki demografik mücadeleyi daha da derinleştirdiğini belirtti.

Beşarat, Gazze'deki durumu fırsat bilerek, Filistin halkını ölüm, yıkım ve göç arasında bir tercihe zorlayan yaklaşımların mevcut olduğunu vurguladı. Yine, Yahudi gaspçıların İsrail yönetiminin söylemiyle Filistinlilerin zihinlerinde "Filistin topraklarında geleceğe dair bir hayat yok" algısını yerleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ancak Beşarat, bu tür psikolojik oyunların etkili olmayacağını belirterek, “Toprağına sıkı sıkıya yapışmış olan Filistinli, böyle İsrail yöntemleri karşısında durmaktan bıkmaz.” şeklinde konuştu.