DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,71 0,05%
ALTIN
2.978,5 0,03%
BITCOIN
3.729.235,25 -0,54%

İsrailli Gaspçılardan Batı Şeria'da Zorla Göç Çağrısı: Filistinliler Öfkeli

Batı Şeria'da İsrailli sivil gaspçıların astığı pankartlar, Filistinlileri zorla göçe teşvik ediyor ve öfke yaratıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:43
İsrailli Gaspçılardan Batı Şeria'da Zorla Göç Çağrısı: Filistinliler Öfkeli

İsrailli Gaspçılar, Batı Şeria'da Filistinlileri Göçe Zorlayan Pankartlar Astı

Batı Şeria'daki işgal altındaki Filistin topraklarında, İsrailli sivil gaspçılar tarafından asılan büyük pankartlar, bölgedeki Filistinliler arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Pankartlarda "Filistin'de geleceğin yok" ifadeleri ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin resimleri kullanıldı. Bu durum, bazı Filistinliler tarafından sosyal medyada "Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da da zorla yerinden edilmeye yönelik açık bir çağrı" olarak yorumlandı.

Pankartların Lokasyonları

Söz konusu pankartların bir kısmı, Nablus - Ramallah yolu boyunca yer alırken, diğeri ise Zatara askeri kontrol noktası yakınında bulunuyor.

Filistinli Uzmanlardan Değerlendirme

Filistinli siyaset uzmanı Süleyman Beşarat, AA'ya verdiği demeçte, bu pankartların, Netanyahu yönetimindeki hükümetin Filistinlileri topraklarının dışına zorla göç ettirme siyasetiyle uyumlu bir şekilde asıldığını ifade etti. Beşarat, ayrıca bu gelişmelerin derin tarihi bağları olduğunu ve işgalin Filistinliler arasındaki demografik mücadeleyi daha da derinleştirdiğini belirtti.

Beşarat, Gazze'deki durumu fırsat bilerek, Filistin halkını ölüm, yıkım ve göç arasında bir tercihe zorlayan yaklaşımların mevcut olduğunu vurguladı. Yine, Yahudi gaspçıların İsrail yönetiminin söylemiyle Filistinlilerin zihinlerinde "Filistin topraklarında geleceğe dair bir hayat yok" algısını yerleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ancak Beşarat, bu tür psikolojik oyunların etkili olmayacağını belirterek, “Toprağına sıkı sıkıya yapışmış olan Filistinli, böyle İsrail yöntemleri karşısında durmaktan bıkmaz.” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
Gaziantep'in Turizm Potansiyeli Çin'de Tanıtıldı
4
Netanyahu: Suriye'deki İşgal, Güvenlik Düzenlemesine Kadar Sürecek
5
Ankara'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Programı
6
Malavi'deki Chido Kasırgası: 7 Kayıp, Binlerce Etkilenen Var

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!