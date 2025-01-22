DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,23 -0,05%
BITCOIN
3.702.721,63 0,46%

İsrailli Haham, Gazze'deki Savaş Suçlarını Övünerek Anlattı

İsrail ordusunda görev yapan Haham Zerbib, Gazze'de işlediği savaş suçlarını övünerek anlattı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:05
İsrailli Haham, Gazze'deki Savaş Suçlarını Övünerek Anlattı

İsrail Ordusunda Görevli Haham'ın Tartışmalı Açıklamaları

İsrail ordusunda yedek asker olarak 470 günden fazla görev yapan Haham Avraham Zerbib, Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını övgü dolu sözlerle anlattı.

Gazze'de Yıkımın Boyutları

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği mülakatta, Haham Zerbib, ordudaki görevinde haftada ortalama 50 ev yıktığını ifade etti. Yıkılan yapılar arasında çok katlı binaların bulunduğunu belirten Zerbib, "İki katlı bir ev bile beni tatmin etmedi" diyerek yıkım eylemlerini küçümseyen bir üslupla açıkladı.

Ateşkes Sonrası Durum

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından, Haham Zerbib, bölgeye dönüş yapacak bir evin kalmadığını dile getirdi. "Refah'ta dönecekleri bir yer yok. Cibaliya diye bir yer yok, hepsi yok oldu" diyen Haham, önemli bölgeler için fırsatların kaçtığını vurguladı. "Beyt Lahiya ve Beyt Hanun için fırsatı kaçırdık, sadece yarısı yıkıldı. Biz neredeyse oraya girecekken anlaşma geldi" şeklinde konuştu.

İnsanlık Haline Dikkat Çekişi

Zerbib, buldozerle gerçekleştirdiği yıkım eylemleri sırasında hissettiği duyguları şöyle ifade etti: "Çok katlı binaları yıkmak, anlatılamaz bir his." Gazze'deki durumu kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu söyleyen Haham, "Kimse toplamadığı için kedi ve köpeklerin yediği binlerce ölü var" diyerek trajik bir gerçeği gündeme taşıdı.

Gelecek ve Beklentiler

Haham Zerbib, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası hissettiklerini de açıkladı: "Bazı başarılar elde ettiler, sonunu beğenmediğimizi söyleyebilirim. Askerler için biraz sarsıcı, herkes dönemedi. Kalbimizde bir şey var. Böyle biteceğini beklemiyorduk ve umarım bu son değildir."

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor