İsrailli Haham, Gazze'deki Savaş Suçlarını Övünerek Anlattı

İsrail Ordusunda Görevli Haham'ın Tartışmalı Açıklamaları

İsrail ordusunda yedek asker olarak 470 günden fazla görev yapan Haham Avraham Zerbib, Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını övgü dolu sözlerle anlattı.

Gazze'de Yıkımın Boyutları

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği mülakatta, Haham Zerbib, ordudaki görevinde haftada ortalama 50 ev yıktığını ifade etti. Yıkılan yapılar arasında çok katlı binaların bulunduğunu belirten Zerbib, "İki katlı bir ev bile beni tatmin etmedi" diyerek yıkım eylemlerini küçümseyen bir üslupla açıkladı.

Ateşkes Sonrası Durum

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından, Haham Zerbib, bölgeye dönüş yapacak bir evin kalmadığını dile getirdi. "Refah'ta dönecekleri bir yer yok. Cibaliya diye bir yer yok, hepsi yok oldu" diyen Haham, önemli bölgeler için fırsatların kaçtığını vurguladı. "Beyt Lahiya ve Beyt Hanun için fırsatı kaçırdık, sadece yarısı yıkıldı. Biz neredeyse oraya girecekken anlaşma geldi" şeklinde konuştu.

İnsanlık Haline Dikkat Çekişi

Zerbib, buldozerle gerçekleştirdiği yıkım eylemleri sırasında hissettiği duyguları şöyle ifade etti: "Çok katlı binaları yıkmak, anlatılamaz bir his." Gazze'deki durumu kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu söyleyen Haham, "Kimse toplamadığı için kedi ve köpeklerin yediği binlerce ölü var" diyerek trajik bir gerçeği gündeme taşıdı.

Gelecek ve Beklentiler

Haham Zerbib, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası hissettiklerini de açıkladı: "Bazı başarılar elde ettiler, sonunu beğenmediğimizi söyleyebilirim. Askerler için biraz sarsıcı, herkes dönemedi. Kalbimizde bir şey var. Böyle biteceğini beklemiyorduk ve umarım bu son değildir."