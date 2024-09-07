İsrailli Haham Meir Mazuz'dan Tartışmalı Açıklama: Filistinli Esirler Üzerine

İsrailli Hahamın Tartışmalı Söylemleri

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukası ve saldırıları devam ederken, haham ve siyasi lider Meir Mazuz, Filistinli bir esire cinsel saldırıda bulunan İsrail askerlerine yönelik destekleyici ifadelerde bulundu.

Ödüllendirme Çağrısı

İsrail resmi televizyonu KAN tarafından aktarılan habere göre, Mazuz, Gazzeli esirlere işkence edilen Sde Teiman gözaltı merkezinde görevli askerlerle bir araya geldi. Burada, cinsel saldırı suçlaması ile karşı karşıya kalan askerler için, "Başka bir ülkede olsaydınız, ödüllendirilirdiniz" dedi.

Dua ve Destek

Gözaltı merkezindeki olası cinsel taciz suçlusu bir askere dua eden Mazuz, "Tamamen beraat edeceksiniz. Siz ne yaptınız? Düşmanınıza müdahale ettiniz. Her şey yolunda," diye ekledi. Bu buluşmaya, cinsel saldırıyla suçlanan askerlerin temsilcisi olarak bir avukat da katıldı.

Geçmişteki Tartışmalar

78 yaşındaki Mazuz, geçmişte İsrailli Baruch Goldstein tarafından gerçekleştirilen ve Müslümanlara yönelik katliamı destekleyen açıklamalar yapmış; bu olayları "tehlikeyi önlemek" olarak nitelendirmişti. Ayrıca, Haziran ayında yaptığı bir konuşmada Filistinlileri hayvan benzetmesi yaparak büyük eleştiri toplamıştı.

Görüşleri nedeniyle fanatik bir imaja sahip olan Mazuz, Şas Partisi’nin ruhani lideri ve koalisyon hükümetinin önemli bir parçası olarak dikkat çekmektedir.