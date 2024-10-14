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İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden Gazze İçin Tehcir Çağrısı

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin tehcirine karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:04
İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden Gazze İçin Tehcir Çağrısı

İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden Acil Açıklama

Uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını tehcir planlarına dur denmesi gerektiğini belirtti. "B'Tselem", "Gisha", "Yesh Din" ve "İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar" adlı önde gelen örgütlerin ortak açıklaması, Filistinlilerin acil korunmasını talep ediyor.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde direnen yüz binlerce Filistinliyi tehcir etmek için çeşitli yöntemler kullandığı ifade edildi. Ayrıca, dünya ülkelerinin bu duruma sessiz kalmasının, İsrail'in kuzeydeki nüfusu hedef almasına zemin hazırladığı vurgulandı.

Açık Tehdit: Yeni Bir Açlık Krizi

İsrail’in yapmış olduğu insani yardımların engellenmesi ve akaryakıt girişine koyduğu kısıtlamalarla, Gazze'nin kuzeyinin yeni bir açlık krizi ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi. "Dünya ülkeleri, bekleyiş politikası izlemeye devam ederlerse suç ortağı olacaklar" ifadesiyle, global topluma sorumluluklarını hatırlattılar.

İsrailin Diğer Eylemleri

İsrail ordusu, son 10 gündür Gazze Şeridi'nde kara ve hava saldırılarına devam etmekte, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerini sıkı bir ablukaya almış durumda. 7 Ekim 2023'ten itibaren gerçekleşen çatışmalarda yaklaşık 42 bin Filistinli hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise 98 bin 684 olarak bildirilmiştir. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Sivil Altyapının Hedef Alınması

Olayların merkezinde yer alan hastaneler ve eğitim kurumları, sivil altyapının da hedef alınmasıyla büyük bir tehdit altındadır. Bu durum, Filistin toplumunun geleceği için endişe verici bir tablo çizmektedir.

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