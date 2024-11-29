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İsrailli Kadınlardan Hamas ile Esir Takası için Sessiz Protesto

İsrail'de kadınlar, esir takası anlaşması talebiyle Likud Parti genel merkezinin önünde sessiz gösteri yaptı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:35
İsrailli Kadınlardan Hamas ile Esir Takası için Sessiz Protesto

İsrailli Kadınlardan Hamas ile Esir Takası Talebi

İsrail'de yüzlerce kadın, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin Tel Aviv'deki genel merkezinin önünde Hamas ile esir takası anlaşması yapılması talebiyle sessiz bir gösteri düzenledi.

Kanal 12'nin haberine göre, kadınlar, Netanyahu'dan esir takası anlaşması yapmasını istedi. Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları öncülüğünde organize edilen bu protestoda, beyaz giysiler içindeki kadınlar, Netanyahu ve tüm Likud yetkililerinden esir takası anlaşmasını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Uzun Süredir Süren Gösteriler

İsrail'de pek çok kentte uzun süredir esir takası anlaşması talebiyle gösteriler düzenleniyor. İsrail hapishanelerinde en az 9 bin 500 Filistinli bulunmasına karşılık, Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu’nun Tutumu

İsrail Başbakanı Netanyahu, hem İsrail'de hem de uluslararası kamuoyunda, siyasi gerekçelerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla eleştiriliyor. Netanyahu’nun önerilen anlaşma taslağına ek maddeler koyma çabası ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı'ndaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarı, müzakerelerin çökmesine yol açtığı bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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