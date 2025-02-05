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İsrailli Lider Ben-Gvir, Batı Şeria’da Filistinlilerin Sürgününü Gündeme Getirdi

İsrail'in aşırı sağcı lideri Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki Filistinlilerin 'gönüllü göçünü' düşünebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:02
İsrailli Lider Ben-Gvir, Batı Şeria’da Filistinlilerin Sürgününü Gündeme Getirdi

İsrailli Aşırı Sağcı Liderden Çarpıcı Açıklamalar

İsrail'in aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin de "gönüllü göçünü düşünmeye başlayabileceklerini" belirtti.

Trump'ın Açıklamaları ve Etkisi

Ben-Gvir, İsrail ordu radyosunda katıldığı bir programda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi hakkındaki geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle bilinen Ben-Gvir, Trump'ın Gazze konusundaki ifadelerinin kendi partisinin görüşlerini benimsediğini ve hatta bu görüşleri aştığını ifade etti.

Gazze ve Batı Şeria'daki Durum

Gazze'de yaşanan saldırılar sonrası tehciri savunan Ben-Gvir, Batı Şeria'daki Filistinlilerin de "gönüllü göç" adı altında bölgeden sürülmesini tartışmaya açabileceğini kaydetti.

Trump, Gazze için yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin bulunmadığını savunarak, "Gazze artık tamamen yıkılmış bir bölge, burada yaşanabilir bir yer yok," dedi. Ayrıca Trump, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" da belirtti.

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