İsrailli Milletvekili Ahmed Tiybi: Netanyahu Orta Doğu'nun Son Diktatörü

Ahmed Tiybi'den Çarpıcı Açıklama

İsrail'in Arap Milletvekili Ahmed et-Tiybi, son günlerde yaşanan Suriye gelişmeleriyle bağlantılı olarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'nun "ayakta kalan son diktatörü" olduğunu iddia etti.

Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Ortak Liste Partisi Başkanı Tiybi, Knesset oturumundaki konuşmasında, "Esad rejiminin devrilmesinden sonra ayakta kalan son Ortadoğu diktatörü sizsiniz" ifadelerine yer verdi. Tiybi'nin bu sözleri, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin topraklarındaki sistematik ayrımcılığına karşı sık sık dile getirdiği eleştirilerin bir parçası olarak dikkat çekti.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'dan itibaren rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaşmasıyla, 30 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde bu gruplar üstünlük sağladı. Şam üzerine ağırlaşan baskılar sonucu, 8 Aralık'ta Esed rejimi kontrolünü kaybetti.