İsrailli Müzakere Heyeti Mısır'dan İade-i Ziyaret Yaptı

İsrail Müzakereleri İptal Etti

Mısır'a esir takası müzakereleri için giden İsrail heyeti, Başbakan Binyamin Netanyahu ile olan anlaşmazlığı nedeniyle Tel Aviv'e geri döndü. Anlaşmazlık, müzakerelerin birkaç saat içinde sonlanmasına yol açtı.

Müzakere Heyetinin İçeriği

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, geri dönen heyet, İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın lideri David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in başkanı Ronen Bar ve COGAT Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian'dan oluşuyordu. Ancak heyetin neden bu kadar kısa sürdüğü henüz netleşmedi; yalnızca Netanyahu ile ordusu arasında yaşanan bir uyuşmazlıktan dolayı geri döndükleri ifade edildi.

Önemli Açıklamalar Bekleniyor

Mısır, Katar ve Hamas, özellikle İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasından sonra esir takası müzakerelerinin yeniden başlamasıyla ilgili detaylar paylaşmadı. Ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, "Müzakere taraflarından birinin diğerini öldürdüğü bir ortamda müzakerelerin nasıl devam edeceği sorgulanıyor" dedi.

ABD'nin Rolü ve Çerçevesi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs’ta sunduğu 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Bu plan, kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, rehinelerin ve tutukluların takasını, yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşünü, insani yardımların düzenli bir şekilde ulaşmasını ve Gazze’nin yeniden inşasını kapsıyordu. Ancak Netanyahu, esir takası süreçleri için yeni şartlar getirdi ve bu şartlar arasında silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişinin engellenmesi ve İsrail ordusunun Gazze-Mısır sınırında kalması öngörülüyordu.