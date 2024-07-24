Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrailli Müzakere Heyetinin Katar Ziyareti Ertelendi

İsrailli müzakere heyetinin, esir takası görüşmeleri için planlanan Katar ziyareti ertelendi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:46
İsrailli Müzakere Heyetinin Katar Ziyareti Ertelendi

İsrailli Müzakere Heyetinin Katar Ziyareti İptal Mi Oldu?

Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes müzakereleri için yarın Katar'a gitmesi beklenen İsrailli müzakere heyetinin ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.

The Times of Israel'in aktardığına göre, heyetin Doha'ya gitmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin 25 Temmuz'a ertelenmesinden kaynaklanıyor.

Bir İsrailli kaynak, heyetin planlanan programının değiştiğini belirterek, Netanyahu'nun ateşkes müzakereleri hakkında Biden ile görüşeceğini açıkladı. Kaynağa göre, iki liderin bir araya gelmesinin ardından heyet müzakerelere geri dönecek.

Kaynak, İsrail heyetinin Katar'a ne zaman gideceği hakkında bir bilgi vermese de, gecikmeye rağmen müzakerecilerin arabulucularla görüşmeye devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in "Walla" haber sitesi ise heyetin gelecek haftadan önce Katar'a gitmeyeceğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar