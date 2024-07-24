İsrailli Müzakere Heyetinin Katar Ziyareti Ertelendi

İsrailli Müzakere Heyetinin Katar Ziyareti İptal Mi Oldu?

Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes müzakereleri için yarın Katar'a gitmesi beklenen İsrailli müzakere heyetinin ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.

The Times of Israel'in aktardığına göre, heyetin Doha'ya gitmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin 25 Temmuz'a ertelenmesinden kaynaklanıyor.

Bir İsrailli kaynak, heyetin planlanan programının değiştiğini belirterek, Netanyahu'nun ateşkes müzakereleri hakkında Biden ile görüşeceğini açıkladı. Kaynağa göre, iki liderin bir araya gelmesinin ardından heyet müzakerelere geri dönecek.

Kaynak, İsrail heyetinin Katar'a ne zaman gideceği hakkında bir bilgi vermese de, gecikmeye rağmen müzakerecilerin arabulucularla görüşmeye devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in "Walla" haber sitesi ise heyetin gelecek haftadan önce Katar'a gitmeyeceğini duyurdu.