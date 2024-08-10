İsrailli Protestocular Gazze Şeridi İçin Seslerini Yükseltiyor

İsrailli Göstericiler Sokağa Çıktı

Binlerce İsrailli, bu hafta yine Gazze Şeridi'ndeki ateşkes talepleri ve esir takası anlaşması amacıyla sokaklara döküldü.

Protestocuların Talepleri

Gösteriler, özellikle Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifasını ve esirlerin geri getirilmesine yönelik siyasi iradenin zaafiyetini eleştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Her hafta cumartesi günü yapılan bu protestolar, şehrin dört bir yanında yankı bulmaya devam ediyor.

İsrailliler, Tel Aviv, Hayfa, Kfar Saba ve Batı Kudüs gibi çeşitli şehirlerde bir araya gelerek, hükümetin yönetim biçimini ve bu konudaki tavizsiz duruşunu sorguladılar. Gösterilerin merkezi, başkent Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi oldu. Protestocular, ellerinde bayraklarla dolu pankartlar taşıyarak, hükümetin politikalarına karşı görüşlerini dile getirdiler.

Ateşkes Çağrısı ve Esir Takası Anlaşması

Gazze'deki esirlerin aileleri de, Menachem Begin Caddesi'nde Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, hükümete eleştirilerini yöneltti. Aileler, arabulucu ülkelerin (ABD, Mısır ve Katar) desteğiyle ateşkes için müzakerelerin başlatılmasını talep ettiler.

Göstericiler, "Hepsi hemen eve", "Yardım" gibi sloganlarla esirlerin geri dönmesi için baskı yaptılar. Aynı zamanda, yolları ve kavşakları kapatarak hükümete yönelik seslerini daha da yükselttiler.

Uluslararası Gelişmeler

Hükümetin, Hamas ile esir takası konusunda çekimser kaldığı eleştirileri uluslararası alanda da yankı buldu. ABD, Mısır ve Katar, daha önce yaptıkları açıklamalarda, müzakerelerin yeniden başlatılması için taraflara çağrıda bulunmuştu.

Netanyahu, hükümetin ardındaki siyasi nedenlerle eleştiri oklarının hedefi olurken, bölgedeki tansiyonun düşmesi için çözüm yolları aranmaya devam ediyor.