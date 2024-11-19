DOLAR
34,53 0,01%
EURO
36,61 0,04%
ALTIN
2.913,94 -0,44%
BITCOIN
3.187.019,65 -1,19%

İsrailli Sağlık Görevlisi, Filistinlinin Ölümünü Sevinçle Karşıladı

İsrail'de bir sağlık görevlisi, Lübnan'dan gelen saldırıda hayatını kaybeden Filistinli için sevinç mesajı paylaştı. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:02
İsrailli Sağlık Görevlisi, Filistinlinin Ölümünü Sevinçle Karşıladı

İsrail'de bir sağlık görevlisi, Lübnan'dan dün gerçekleştirilen roket saldırısında hayatını kaybeden İsrail vatandaşı bir Filistinli için sevinç dolu ifadeler kullandı. Saldırıda Shfar'am kentinde yaşayan Safa Avad adlı kadının yaşamını yitirdiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Adı açıklanmayan sağlık görevlisi, sosyal medya hesabında yaşanan bu olay karşısında duyduğu sevinci dile getirerek, hayatını kaybeden Avad hakkında hakaret içerikli sözler sarf etti. "Üzgün hissetmek için hiçbir sebep yok. O her tanımıyla bir terörist. Bizi hiçbir şekilde desteklemiyor," şeklindeki ifadeleri büyük tepki topladı.

İsrail Meclisi'ndeki Filistinli milletvekillerinden Ahmed et-Tıybi, sağlık görevlisinin bu skandal paylaşımı nedeniyle açığa alındığını ve disiplin komitesine sevk edildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yıkım Sırasında Çökme: 2 İşçi Yaralandı
2
Kosova'nın Zveçan Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
3
Güncel Gelişmeler: G20 Zirvesi'nde Erdoğan Basın Toplantısı Düzenleyecek
4
Tatlıoğlu ve Sanchez: İkili Deniz Gücü İşbirliği Gelişiyor
5
Almanya: Rusya'nın Nükleer Doktrini Bizi Korkutamaz
6
Kayseri'de Minibüs Yayaya Çarptı: O Anlar Kamera Kayıtlarında
7
MOSSAD'a Casusluk İddiası: 20 Sanığın Duruşması Yarına Ertelendi

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek