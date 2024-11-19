İsrailli Sağlık Görevlisi, Filistinlinin Ölümünü Sevinçle Karşıladı

İsrail'de bir sağlık görevlisi, Lübnan'dan dün gerçekleştirilen roket saldırısında hayatını kaybeden İsrail vatandaşı bir Filistinli için sevinç dolu ifadeler kullandı. Saldırıda Shfar'am kentinde yaşayan Safa Avad adlı kadının yaşamını yitirdiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Adı açıklanmayan sağlık görevlisi, sosyal medya hesabında yaşanan bu olay karşısında duyduğu sevinci dile getirerek, hayatını kaybeden Avad hakkında hakaret içerikli sözler sarf etti. "Üzgün hissetmek için hiçbir sebep yok. O her tanımıyla bir terörist. Bizi hiçbir şekilde desteklemiyor," şeklindeki ifadeleri büyük tepki topladı.

İsrail Meclisi'ndeki Filistinli milletvekillerinden Ahmed et-Tıybi, sağlık görevlisinin bu skandal paylaşımı nedeniyle açığa alındığını ve disiplin komitesine sevk edildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.