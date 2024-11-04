İsrailli Saldırılar Batı Şeria'da Şiddetini Artırıyor

Batı Şeria'da Olaylar Gelişiyor

İsrailli saldırganlar, işgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah'ın doğusunda bulunan Berka köyündeki Filistinlilere ait tarım alanlarını ateşe verdi.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, bir grup İsrailli, köydeki zeytin tarlalarını yakmakla kalmayıp, aynı zamanda evlere taşlarla da saldırdı. Köy sakinlerinin bu saldırılara karşı tepki vermesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

El-Bire Kentinde Daha Fazla Şiddet

Sabah saatlerinde, Ramallah civarındaki El-Bire kentine baskın düzenleyen İsrailli gruplar, 20 aracı ateşe verdi. Bu esnada, bölgeye ulaşmaya çalışan ambulans ve sivil savunma ekiplerine de ateş açıldığı bildirildi.

Resmi Tepkiler

Filistin Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen bu saldırıları "Gazze'deki soykırımın başka bir versiyonu" olarak tanımlarken, Hamas ise durumu "terörizm" olarak değerlendirdi.

Uluslararası Hukuk ve İşgal Durumu

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan yaklaşık 451 bin İsrailli'nin yerleşimi, yasa dışı kabul edilmektedir. Bu durumda, işgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinlilerin yaşam koşulları giderek ağırlaşmaktadır.