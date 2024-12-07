İsrailli Saldırılar Batı Şeria'da Yaralanmalara Neden Oldu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirdikleri saldırılarla huzursuzluğu artırdı. Son olarak Ramallah kentinin doğusundaki Tayyibe beldesinde meydana gelen bir saldırıda, iki Filistinli genç yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.

Yaralanmalar ve Saldırılar

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ta meydana gelen saldırının detayları verildi. Bunun yanı sıra, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya Belediye Başkanı Lafi Edib, İsrailli saldırganların bölgedeki çiftçi Said Ziyab’ı darp ettiğini bildirdi. Ziyab’ın vücudunda morluklar oluştu.

Köydeki Olaylar ve Tahribat

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Nablus kentindeki Karyut köyünde bir grup İsrailli, bir eve baskın düzenleyerek komşularının müdahalesiyle engellendi. Ayrıca, Yasuf Köyü Meclisi Başkanı Vail Ebu Madi, köyde 15 zeytin ağacının kesildiğini duyurdu. 40 yaşındaki ağaçların Filistinli Cihad Hüseyin’e ait olduğu belirtiliyor.

Tekrar Eden Saldırılar

Ebu Madi, İsrailli saldırganların köye yönelik ağaç kesme, elektriği kesme, çiftçilerin arazilerine ulaşmasını engelleme, ev yakma ve köye giden yolları kapatma eylemlerini tekrarladıklarını söyledi. Ayrıca, El Halil bölgesindeki Yatta beldesinde, Filistinli Ziyad Şuhaydem ve çocuklarına yönelik saldırılar olduğu bildirildi.