İsrailli Yerleşimciler Filistinli Bedevilere Saldırdı

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'daki Bedevi topluluğuna saldırarak ev, araç yaktı ve 800 küçükbaş hayvanı çaldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:02
İsrailli Yerleşimciler Filistinli Bedevilere Saldırdı

Filistinli Bedevilere Saldırı

Filistin topraklarını işgal eden bir grup İsrailli, Batı Şeria'da bulunan Filistinli Bedevi topluluğuna yönelik bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda bir geleneksel Bedavi evi ve aracı ateşe verildi.

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan habere göre, Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER), saldırının detaylarını aktardı. Açıklamada, "Terörist Bedel Ödetme adlı Yahudi yerleşimci grubuna bağlı radikal Yahudi yerleşimciler, Kudüs'ün kuzeyindeki Caba beldesinin doğusundaki bir Bedevi topluluğunda bir ailenin evini yaktı" ifadelerine yer verildi.

Saldırıların Boyutu

Açıklamada ayrıca, İsrailli saldırganların Filistinlilere ateş açtığı ve hakaretler savurduğunu belirtildi. Bununla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah’ın doğusundaki Deyr Divan beldesine baskın düzenleyerek 800 küçükbaş hayvanı çaldı.

WAFA’nın haberinde, olay sırasında İsrail askerlerinin gruba koruma sağladığına dikkat çekilirken, Deyr Divan beldesinde 3 at, iki eşek ve bir su deposunun da çalındığı belirtildi.

Can Kayıpları ve Yaralanmalar

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirirken, binlerce kişi yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilen saldırılarda ise 167'si çocuk olmak üzere 920'yi aşkın Filistinli hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

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