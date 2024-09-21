İsrailli Yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Şiddet Olayları

İsrailli Yerleşimcilerden Filistinlilere Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah bölgesinde, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırıda, bir kadın ve iki çocuk yanıklar yaşadı. Görgü tanıkları, Deyr Nizam köyü civarında Filistinlilere biber gazı sıkıldığını belirtti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Saldırıda yaralanan kişiler, tedavi edilmek üzere Biir Zeyt beldesindeki hastaneye sevk edildi.

Araçlara Yönelik Saldırılar

Ayrıca, yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarına da biber gazı ve taşlarla saldırdığı aktarılıyor. Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, Ateret isimli yerleşimden gelenlerin Filistinlilere ait araçları hedef aldığını ifade etti.

Camlar Kırıldı, Yaralı Yok

Sabah, olayda bazı araçların camlarının kırıldığını, ancak yaralana kimsenin bulunmadığını söyledi.